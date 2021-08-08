Никто из российских спортсменов не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача нашей олимпийской команды Андрея Жолинского.

Общая доля спортсменов, подхвативших ковид во время Игр, составляет, по его словам, 0,02%.

"Важно, что в этих 0,02% не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне", — заключил он.