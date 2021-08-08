Никто из российских спортсменов не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио
Общая доля олимпийцев, подхвативших ковид во время Игр, составляет 0,02%. А вот в самой столице Японии заболеваемость бьёт все рекорды.
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Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача нашей олимпийской команды Андрея Жолинского.
Общая доля спортсменов, подхвативших ковид во время Игр, составляет, по его словам, 0,02%.
"Важно, что в этих 0,02% не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне", — заключил он.
Напомним, что, тем не менее, двое россиян не приняли участие в Олимпиаде из-за коронавируса. Пловец Илья Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, сданным заранее. А каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест сразу по прилёте в аэропорту Токио и была изолирована.
Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Сегодня, 8 августа, определятся победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия. Россия же накануне опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте. Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках. В лидерах по количеству медалей по-прежнему остаётся Китай, вторыми идут американцы, третьими — сборная Японии.
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