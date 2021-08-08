Только в бета-тест вышла многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера Back 4 Blood, пользователи обнаружили неладное. Зомби там оказались расистами: геймеры услышали в их воплях слово на букву "n". Речь идёт о niger, или негр — в англоязычных странах оно считается расистским оскорблением.

"Что было шокирующим, так это звуковой отрывок от одного из зомби, из-за которого казалось, что он выкрикивает расистские оскорбления. Судя по вирусным видео, которые сейчас ходят, я не единственный, кто слышит такое сходство. Другие бета-игроки говорят, что слышат то же самое: зомби выкрикивают "слово на букву "n", — приводит портал Kotaku слова одного из геймеров.

Так, на одном из видео с геймплеем в Twitter чётко слышно, как зомби кричит это запретное слово, а темнокожий игрок спрашивает: "Как ты меня назвал?" и открывает огонь по монстру.

These zombies a different breed pic.twitter.com/1GMXlsSYse — Da Homma (@HomBKE) August 6, 2021

Kotaku обратился к WB Games и Turtle Rock Studios, но пока не получил ответа. "Давайте просто избавимся от этого крика, который звучит как n-слово, пожалуйста", — написал портал в обращении к разработчикам игры.

Back 4 Blood — зомби-шутер от создателей Left 4 Dead. Первая волна бета-тестирования, доступ к которой получили пользователи, оформившие предзаказ, проходит 5-8 августа.