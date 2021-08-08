"Как ты меня назвал?": Зомби в новой игре Back 4 Blood оказались расистами
Едва геймеры обнаружили это, они сразу пожаловались разработчикам, но ответа от них пока не последовало.
Фото © Twitter / HomBKE
Только в бета-тест вышла многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера Back 4 Blood, пользователи обнаружили неладное. Зомби там оказались расистами: геймеры услышали в их воплях слово на букву "n". Речь идёт о niger, или негр — в англоязычных странах оно считается расистским оскорблением.
"Что было шокирующим, так это звуковой отрывок от одного из зомби, из-за которого казалось, что он выкрикивает расистские оскорбления. Судя по вирусным видео, которые сейчас ходят, я не единственный, кто слышит такое сходство. Другие бета-игроки говорят, что слышат то же самое: зомби выкрикивают "слово на букву "n", — приводит портал Kotaku слова одного из геймеров.
Так, на одном из видео с геймплеем в Twitter чётко слышно, как зомби кричит это запретное слово, а темнокожий игрок спрашивает: "Как ты меня назвал?" и открывает огонь по монстру.
These zombies a different breed pic.twitter.com/1GMXlsSYse— Da Homma (@HomBKE) August 6, 2021
Kotaku обратился к WB Games и Turtle Rock Studios, но пока не получил ответа. "Давайте просто избавимся от этого крика, который звучит как n-слово, пожалуйста", — написал портал в обращении к разработчикам игры.
Back 4 Blood — зомби-шутер от создателей Left 4 Dead. Первая волна бета-тестирования, доступ к которой получили пользователи, оформившие предзаказ, проходит 5-8 августа.
Ранее Лайф сообщал, что почту Испании обвинили в расизме из-за марок, символизирующих цвета кожи. Акция была приурочена к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. В почтовой службе объяснили, что коллекция является "отражением болезненной и несправедливой реальности".
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