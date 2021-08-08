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"Потрясающая вещь!": Отрицавший опасность коронавируса Трамп назвал себя поклонником вакцин

Бывший американский лидер, как это свойственно ему, приписал себе заслуги по "столь быстрой" разработке этих препаратов.

8 августа, 04:53
<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/31963023360/in/photolist-QGsRgE-2kN3vRE-2gAc7Gu-2gAbukk-2gAc36A-2gAbyRj-2gAbyeC-NfkiFb-Nfm861-NfmeVd-Nww1xh-NGQCYF-NDDmcA-MK39tW-MJQzua-NDDFaA-NGQ4hx-NGQqxi-MJQ73M-Nz4f8P-Nz4cyv-NGQDVF-MJQCVD-NfkEkC-NfmbhS-NfksU1-NwvYaw-MJQWfi-NDDNYm-MJQ4nX-Nz3N82-Nz4p8c-Nww7us-NDDajo-NfkBPf-Nz4kGp-NDD8Fd-MJQdMt-NDDu7U-NGQzxT-MK3rBo-MJQ7PX-26JzSKX-25DgYrU-LHj5Ed-LjV16A-KPpEFt-LALZK7-KPpVdp-KPd7aj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gageskidmore</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / gageskidmore

Бывший президент США Дональд Трамп, который в начале пандемии коронавируса отрицал его опасность, теперь назвал себя большим поклонником вакцин от коронавирусной инфекции.

"Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро", — отметил он в эфире телеканала Fox News.

Трамп напомнил, что в США вакцина появилась за девять месяцев, и добавил, что обычно этот процесс занимает около пяти лет. Бывший лидер страны призвал всех вакцинироваться, но высказался против принудительных прививок.

"Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины — потрясающая вещь", — заключил Трамп, подчеркнув, что считает "обязательную вакцинацию сумасшествием".

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Ранее США выступили против моратория на ревакцинацию от коронавируса. По словам Джен Псаки, Соединённые Штаты могут одновременно помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать своё население бустерными дозами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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