Бывший президент США Дональд Трамп, который в начале пандемии коронавируса отрицал его опасность, теперь назвал себя большим поклонником вакцин от коронавирусной инфекции.

"Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро", — отметил он в эфире телеканала Fox News.

Трамп напомнил, что в США вакцина появилась за девять месяцев, и добавил, что обычно этот процесс занимает около пяти лет. Бывший лидер страны призвал всех вакцинироваться, но высказался против принудительных прививок.

"Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины — потрясающая вещь", — заключил Трамп, подчеркнув, что считает "обязательную вакцинацию сумасшествием".