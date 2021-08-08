"Потрясающая вещь!": Отрицавший опасность коронавируса Трамп назвал себя поклонником вакцин
Бывший американский лидер, как это свойственно ему, приписал себе заслуги по "столь быстрой" разработке этих препаратов.
Дональд Трамп. Фото © flickr / gageskidmore
Бывший президент США Дональд Трамп, который в начале пандемии коронавируса отрицал его опасность, теперь назвал себя большим поклонником вакцин от коронавирусной инфекции.
"Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро", — отметил он в эфире телеканала Fox News.
Трамп напомнил, что в США вакцина появилась за девять месяцев, и добавил, что обычно этот процесс занимает около пяти лет. Бывший лидер страны призвал всех вакцинироваться, но высказался против принудительных прививок.
"Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины — потрясающая вещь", — заключил Трамп, подчеркнув, что считает "обязательную вакцинацию сумасшествием".
Ранее США выступили против моратория на ревакцинацию от коронавируса. По словам Джен Псаки, Соединённые Штаты могут одновременно помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать своё население бустерными дозами.
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