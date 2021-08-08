Средство от глистов может стать и лекарством от коронавируса

Перспективным лекарством от CoViD-19 может стать обычное средство от глистов, выяснили американские учёные из Института Скриппса. Вещества подобного рода препаратов — салициланилиды — могут мешать коронавирусу проникать в человеческие клетки, а вместе с тем способны сокращать риск цитокинового шторма. При этом исследователи предполагают, что эффективность подтвердится на всех штаммах. Результаты работы опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Сообщается также, что исследования пока проводились только на мышах. Оказалось, что одно из соединений препарата мешало инфицированию. Соединение снизило уровень интерлейкина-6, сигнального белка, который является ключевым фактором воспаления. Его обычно и наблюдают на поздних стадиях коронавируса. Вместе с тем ещё предстоит выяснить, будет ли такое лечение токсичным для организма.