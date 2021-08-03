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Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

Особо тяжело приходится тем, кто из-за болезни оказывается в стационаре. Прибавляются ещё и психологические проблемы.

2 августа, 22:26
<p>Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис

Учёные из Стэнфордского университета насчитали 84 различных симптома у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В список входят потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

Как пишут "Известия", 72,5% пациентов сообщили как минимум об одном стойком симптоме спустя полгода после постановки диагноза. Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную.

Самые частые симптомы: усталость, одышка и нарушение сна. Примерно у одного из семи переболевших CoViD-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что даже молодой возраст госпитализированных не защищал их от последствий инфекции. Некоторые недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре.

В свою очередь, российские эксперты говорят, что наличие серьёзных осложнений у переболевших CoViD-19 связано не только с самой инфекцией, но и с условиями лечения, а также с работой психики госпитализированных.

"Это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи. Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни", уточняет заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.

При этом специалисты говорят, что лучший способ избежать тяжёлых симптомов — вакцинироваться. Это серьёзно уменьшает уровень смертности во многих странах и сокращает количество случаев тяжёлого протекания CoViD-19.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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