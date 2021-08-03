Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

Учёные из Стэнфордского университета насчитали 84 различных симптома у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В список входят потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

Как пишут "Известия", 72,5% пациентов сообщили как минимум об одном стойком симптоме спустя полгода после постановки диагноза. Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную.

Самые частые симптомы: усталость, одышка и нарушение сна. Примерно у одного из семи переболевших CoViD-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что даже молодой возраст госпитализированных не защищал их от последствий инфекции. Некоторые недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре.

В свою очередь, российские эксперты говорят, что наличие серьёзных осложнений у переболевших CoViD-19 связано не только с самой инфекцией, но и с условиями лечения, а также с работой психики госпитализированных.

"Это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи. Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни", — уточняет заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.

При этом специалисты говорят, что лучший способ избежать тяжёлых симптомов — вакцинироваться. Это серьёзно уменьшает уровень смертности во многих странах и сокращает количество случаев тяжёлого протекания CoViD-19.