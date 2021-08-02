В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп граждан
Согласно постановлению главного санврача КЧР, прививку первым компонентом препарата этим людям необходимо сделать до 16 августа, вторым — до 7 сентября текущего года.
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Согласно постановлению главного санитарного врача республики, в Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для нескольких категорий граждан, работающих с населением. Об этом "Интерфаксу" сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Как уточняется, в обязательном порядке должны будут привиться граждане, которые не имеют противопоказаний, работают в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита и бытовых услуг.
Кроме того, принудительной вакцинации подлежат сотрудники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие работники органов власти.
Также пройти иммунизацию придётся студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений в возрасте от 18 лет, членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах.
Одновременно с этим привиться нужно работникам бьюти-, СПА-, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.
По информации управления Роспотребнадзора, в постановлении главного санврача КЧР указано, что гражданам из всех перечисленных категорий прививку первым компонентом антиковидной вакцины необходимо сделать до 16 августа, а вторым — до 7 сентября этого года включительно.
А ранее обязательную вакцинацию от ковида некоторых категорий граждан ввели в Чечне. Поставить вторую дозу антикоронавирусной вакцины они должны в срок до 25 августа. Всего в республике вакцинировано уже свыше 560 тысяч человек.
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