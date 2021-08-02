В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп граждан

Согласно постановлению главного санитарного врача республики, в Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для нескольких категорий граждан, работающих с населением. Об этом "Интерфаксу" сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Как уточняется, в обязательном порядке должны будут привиться граждане, которые не имеют противопоказаний, работают в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита и бытовых услуг.

Кроме того, принудительной вакцинации подлежат сотрудники аппаратов судов республики, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие работники органов власти.

Также пройти иммунизацию придётся студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений в возрасте от 18 лет, членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах.

Одновременно с этим привиться нужно работникам бьюти-, СПА-, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

По информации управления Роспотребнадзора, в постановлении главного санврача КЧР указано, что гражданам из всех перечисленных категорий прививку первым компонентом антиковидной вакцины необходимо сделать до 16 августа, а вторым — до 7 сентября этого года включительно.