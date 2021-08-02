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Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок

К противопоказанным к приёму натощак напиткам специалист отнесла кофе. Всё потому, что содержащийся в нём кофеин подавляет аппетит и таким образом "обманывает" наш организм.

2 августа, 16:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты утверждают, что некоторые напитки и продукты при употреблении их на голодный желудок могут негативно сказаться на состоянии организма. Такие продукты перечислила в эфире телеканала "Звезда" диетолог и терапевт Анна Белоусова.

Так, эксперт заявила, что натощак нельзя пить кофе, а ещё употреблять соки из цитрусовых фруктов, сладкие газированные напитки, острые приправы и пряности.

Диетолог рассказала, как утренний кофе обманывает наш организм

Диетолог рассказала, как утренний кофе обманывает наш организм

"Кофеин подавляет аппетит. Если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то завтрак уже кажется ненужным. Так кажется нашему организму, а не желудку", — пояснила Белоусова и призвала употреблять кофе через какое-то время после завтрака, отметив, что в таком случае напиток уже не принесёт вреда.

Также диетолог порекомендовала россиянам отказаться от острых приправ и соусов перед едой, так как в противном случае можно заработать гастрит или язву.

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"Утром это может быть бутерброд, намазанный горчицей, хреном или, например, чесночной приправой. Это всё взбадривает, помогает проснуться, с одной стороны, а с другой — это прямая дорога к гастриту", — констатировала терапевт.

Кроме всего прочего, вредной для здоровья ЖКТ Белоусова назвала газированную воду, в особенности сладкую.

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"Совершенно не подходящие на голодный желудок продукты — это газированные воды, особенно сладкие: от банальной колы до любых других сладких вод с газом. Потому что после них у нас появляются икание, отрыжка. А если мы это делаем каждый день, то опять приходим к тому же гастриту или к язве", — добавила она.

В заключение Белоусова рассказала о правилах употребления соков из цитрусовых фруктов. В частности, чтобы апельсиновый или мандариновый соки не привели к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, специалист посоветовала использовать эти напитки как дополнение к полноценному завтраку. При этом соки должны быть исключительно натуральными, а пить их следует через соломинку, что к тому же позволит избежать проблем с зубами.

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А ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала категории людей, которым запрещена газировка. Медик уточнила, что сладкие напитки не утоляют жажду, так как при их употреблении пересыхает слизистая рта. Это приводит к ещё большей потребности в воде и усиливает нагрузку на почки.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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