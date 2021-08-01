Диетолог назвала категории людей, которым запрещена газировка

Злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к ожирению, сахарному диабету и другим серьёзным заболеваниям. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По её словам, в первую очередь газировку не рекомендуется употреблять беременным, так как в напитке содержатся вещества, которые могут нанести вред плоду. Также утолять жажду сладкой водой с газом не стоит маленьким детям и пожилым. Кроме того, по словам медика, напиток может усугубить состояние людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, гипертонией и тех, кто страдает нарушениями сна или гиперактивностью.

"Наличие ортофосфорной кислоты повреждает зубную эмаль и повышает кислотность желудка, поэтому не рекомендуется её употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами, колитами. Ортофосфорная кислота плохо влияет на всасываемость кальция и вымывает его из костей скелета", — отметила Писарева в беседе с RT.

Диетолог также уточнила, что газировка не может утолить жажду, так как содержит много сахара. При употреблении данных напитков, наоборот, пересыхает слизистая рта. А если увеличить количество воды, то, соответственно, усилится нагрузка на почки, что является опасным.

При этом умеренные дозы газированной воды без сахара не принесут вреда организму, подчеркнула медик. По её словам, это касается минеральной воды, в составе которой есть, например, натрий и кальций. Вместе с тем сильногазированная вода с добавлением углекислого газа также не может нанести урон здоровью, подытожила специалист.