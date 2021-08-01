Ушёл из жизни президент журфака МГУ Ясен Засурский

В Москве скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщается на сайте журфака.

Журналисту был 91 год. Причины смерти не уточняются. Информация о том, где и когда пройдёт прощание с Засурским, также пока не известна.

Засурский был деканом журфака МГУ имени Ломоносова с 1965 по 2007 год, а позже стал президентом факультета. Журналист имеет ряд наград: "Знак почёта", орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотую медаль ЮНЕСКО им. Махатмы Ганди. Он также два раза становился лауреатом Ломоносовской премии и получил премию "Триумф". А в 2015 году Засурский был удостоен премии Правительства РФ в области СМИ.