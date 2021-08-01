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Ушёл из жизни президент журфака МГУ Ясен Засурский

Причины смерти не уточняются. Информация о дате и месте прощания также пока не известна.

1 августа, 06:54
<p>Ясен Засурский. Фото ©<a href="http://www.journ.msu.ru/about/news/37035/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Журфак МГУ имени Ломоносова</a></p>

Ясен Засурский. Фото © Журфак МГУ имени Ломоносова

В Москве скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщается на сайте журфака.

Журналисту был 91 год. Причины смерти не уточняются. Информация о том, где и когда пройдёт прощание с Засурским, также пока не известна.

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Засурский был деканом журфака МГУ имени Ломоносова с 1965 по 2007 год, а позже стал президентом факультета. Журналист имеет ряд наград: "Знак почёта", орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотую медаль ЮНЕСКО им. Махатмы Ганди. Он также два раза становился лауреатом Ломоносовской премии и получил премию "Триумф". А в 2015 году Засурский был удостоен премии Правительства РФ в области СМИ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган. По словам его коллеги, незадолго до смерти 75-летний артист попал с инсультом в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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