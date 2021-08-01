Стало известно, сколько россиян из-за долгов не смогут выехать за границу

Более семи миллионов наших соотечественников, имеющих просроченную задолженность, не смогут выехать за границу или столкнутся с трудностями при попытке покинуть страну. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

Чтобы избежать неприятной ситуации на таможне, специалист рекомендует заёмщикам за две недели до выезда проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) свои ФИО в базе исполнительных производств. По словам Мехтиева, если там есть ваши данные, то необходимо погасить долг, уведомить об этом ведомство, наложившее запрет, а затем ждать, пока информацию внесут в базу.

Если должнику надо уехать за границу, например на лечение, то по закону можно попросить об отсрочке погашения задолженностей или рассрочке, добавил президент НАПКА. Однако эксперт предупредил, что в этом случае придётся доказать срочность предстоящей поездки. Он пояснил, что для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд.