Стало известно, сколько россиян из-за долгов не смогут выехать за границу
По словам эксперта, если должнику надо уехать на лечение, то по закону можно попросить об отсрочке погашения задолженностей или рассрочке. Однако в этом случае придётся доказать срочность поездки.
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Более семи миллионов наших соотечественников, имеющих просроченную задолженность, не смогут выехать за границу или столкнутся с трудностями при попытке покинуть страну. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
"Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.
Чтобы избежать неприятной ситуации на таможне, специалист рекомендует заёмщикам за две недели до выезда проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) свои ФИО в базе исполнительных производств. По словам Мехтиева, если там есть ваши данные, то необходимо погасить долг, уведомить об этом ведомство, наложившее запрет, а затем ждать, пока информацию внесут в базу.
Если должнику надо уехать за границу, например на лечение, то по закону можно попросить об отсрочке погашения задолженностей или рассрочке, добавил президент НАПКА. Однако эксперт предупредил, что в этом случае придётся доказать срочность предстоящей поездки. Он пояснил, что для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должников. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам.
Комментариев: 1
А на хрен туда вообще ехать, не понимаю.