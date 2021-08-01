Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований Олимпиады в Токио

Мужская сборная России вышла в финал командного турнира по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио. Команду РФ представляют Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

В полуфинале спортсмены РФ вырвали победу у сборной США со счётом 45:41. В завершающем этапе турнира, который состоится сегодня позднее, они встретятся с командой Франции.