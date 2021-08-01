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Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований Олимпиады в Токио

В полуфинале мужская сборная РФ победила команду США со счётом 45:41. В завершающем этапе турнира россияне встретятся со сборной Франции.

1 августа, 06:02
<p>Антон Бородачев (слева). Фото © ТАСС / AP / Hassan Ammar</p>

Антон Бородачев (слева). Фото © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Мужская сборная России вышла в финал командного турнира по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио. Команду РФ представляют Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

В полуфинале спортсмены РФ вырвали победу у сборной США со счётом 45:41. В завершающем этапе турнира, который состоится сегодня позднее, они встретятся с командой Франции.

С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио

С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф рассказывал, что российские саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. В личных соревнованиях с этим видом оружия также доминировали наши спортсменки, которые в финале разыграли между собой главные награды.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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