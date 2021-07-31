Безоговорочная победа: Российские саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио
В личных соревнованиях с этим видом оружия также доминировали наши спортсменки, которые в финале разыграли между собой главные награды.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Женская сборная России по фехтованию на саблях стала победительницей Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.
Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева в решающем поединке были сильнее француженок — 45:41. Долгое время по ходу схватки наши девушки уступали соперницам, однако во второй половине сумели не только сократить отставание, но уйти в собственный отрыв.
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Таким образом, в активе сборной России теперь 37 медалей, 11 из которых — золотые. Добавим, что наши саблистки положили в копилку национальной команды третью медаль. До этого София Позднякова стала Олимпийской чемпионкой, а Софья Великая — второй в личном зачёте.
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