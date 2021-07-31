Женская сборная России по фехтованию на саблях стала победительницей Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.

Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева в решающем поединке были сильнее француженок — 45:41. Долгое время по ходу схватки наши девушки уступали соперницам, однако во второй половине сумели не только сократить отставание, но уйти в собственный отрыв.