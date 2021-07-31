"Больно и обидно": Теннисистка Веснина прокомментировала поражение в матче за бронзу Олимпиады в Токио
Ранее наши спортсменки не сумели завоевать награду в женском парном разряде и заняли четвёртое место.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская теннисистка Елена Веснина назвала обидным поражение в матче за третье место в парном разряде на Олимпиаде в Токио.
"Не могу назвать это поражение трагедией, но это больно и обидно. Бразильянки по ходу всего турнира сначала крупно проигрывали, а потом завязывали суету и кутерьму. Когда нет толком уровня игры, то ты можешь такой беготнёй немножко сбить противника. Так у них и получилось. Они боролись, своим духом и настроем делали всё, что могли", — отметила Веснина.
Она также подчеркнула, что по ходу всего матча российский дуэт Веснина / Кудерметова был мощнее и играл хорошо, однако при матчболах девушкам не повезло.
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