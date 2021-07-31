"Не могу назвать это поражение трагедией, но это больно и обидно. Бразильянки по ходу всего турнира сначала крупно проигрывали, а потом завязывали суету и кутерьму. Когда нет толком уровня игры, то ты можешь такой беготнёй немножко сбить противника. Так у них и получилось. Они боролись, своим духом и настроем делали всё, что могли", — отметила Веснина.