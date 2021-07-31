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Россиянка Магомедалиева гарантировала России ещё одну медаль в боксе на Олимпиаде

31 июля, 10:29
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Россиянка Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

В 1/4 финала она была сильнее представительницы Мозамбика Радий Грамане — 4:1. Таким образом, Магомедалиева гарантировала нашей стране ещё одну медаль в боксе.

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Ранее в четвертьфинал турнира по боксу в лёгкой категории вышел другой наш спортсмен Габил Мамедов. А в полуфиналы прошли Имам Хатаев, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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