Россиянка Магомедалиева гарантировала России ещё одну медаль в боксе на Олимпиаде

Россиянка Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

В 1/4 финала она была сильнее представительницы Мозамбика Радий Грамане — 4:1. Таким образом, Магомедалиева гарантировала нашей стране ещё одну медаль в боксе.