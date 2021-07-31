В Шереметьево встретили олимпийских чемпионов, принёсших России золото, серебро и бронзу. Видео © LIFE

В московском аэропорту Шереметьево встретили российских рапиристок Инну Дериглазову, Ларису Коробейникову, Марту Мартьянову и Аделину Загидуллину, которые принесли РФ золото в командном турнире по фехтованию на Олимпиаде в Токио. Спортсменок встречали с цветами, плакатами и овациями.

"Хорошая победа, она далась нам нелегко, но мы справились и выиграли", — поделилась с журналистами Лариса Коробейникова, которая также завоевала бронзу в фехтовании.

В свою очередь Марта Мартьянова, подвернувшая ногу в финале соревнований, рассказала, что намерена восстанавливать повреждённую конечность и покорять новые вершины.

"Это неописуемо вообще, это такая буря эмоций. Адреналин сыграл свою роль, я вообще ничего не чувствовала. Я только единственное, чего боялась, это ответственности за команду", — поделилась Мартьянова.

А Инна Дериглазова раскрыла несколько секретов команды. Так, она рассказала, что несколько лет назад спортсменки договорились не торопиться во время командных соревнований и решили взять в качестве девиза фразу Омара Хайяма: "Кто понял жизнь, тот не спешит". Эту цитату рапиристки теперь используют в качестве приветствия и чтобы настроиться на бой.