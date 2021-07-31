С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио
Спортсменки отметили, что победа в командных соревнованиях далась нелегко. Получившая травму Мартьянова рассказала, что будет восстанавливать ногу и покорять новые вершины.
В Шереметьево встретили олимпийских чемпионов, принёсших России золото, серебро и бронзу. Видео © LIFE
В московском аэропорту Шереметьево встретили российских рапиристок Инну Дериглазову, Ларису Коробейникову, Марту Мартьянову и Аделину Загидуллину, которые принесли РФ золото в командном турнире по фехтованию на Олимпиаде в Токио. Спортсменок встречали с цветами, плакатами и овациями.
"Хорошая победа, она далась нам нелегко, но мы справились и выиграли", — поделилась с журналистами Лариса Коробейникова, которая также завоевала бронзу в фехтовании.
В свою очередь Марта Мартьянова, подвернувшая ногу в финале соревнований, рассказала, что намерена восстанавливать повреждённую конечность и покорять новые вершины.
"Это неописуемо вообще, это такая буря эмоций. Адреналин сыграл свою роль, я вообще ничего не чувствовала. Я только единственное, чего боялась, это ответственности за команду", — поделилась Мартьянова.
Есть ещё медали: Россиянки Зыкова и Каримова взяли серебро и бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе с 50 метров
А Инна Дериглазова раскрыла несколько секретов команды. Так, она рассказала, что несколько лет назад спортсменки договорились не торопиться во время командных соревнований и решили взять в качестве девиза фразу Омара Хайяма: "Кто понял жизнь, тот не спешит". Эту цитату рапиристки теперь используют в качестве приветствия и чтобы настроиться на бой.
Кроме того, сегодня в Россию вернулись медалистки в академической гребле — Анна Пракатень, завоевавшая серебро, Василиса Степанова и Елена Орябинская, принёсшие РФ бронзу в соревнованиях двоек. Также из Токио прилетели российские шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, которые добавили в копилку РФ серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде.
Комментариев: 0