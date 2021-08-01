Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз не стала участвовать в вольных упражнениях

На Олимпиаде в Токио четырёхкратная олимпийская чемпионка из Штатов Симона Байлз отказалась участвовать в вольных упражнениях. Об этом рассказали в Федерации спортивной гимнастики США.

Серию отказов от выступлений Байлз начала ещё 27 июля. Причиной стало тяжёлое психологическое состояние, трудности с ориентацией в пространстве. Она снялась с соревнований сразу после первого упражнения — в командном многоборье. Затем также не вышла в личном многоборье, в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Заявка у Байлз осталась лишь на упражнения на бревне.