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Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз не стала участвовать в вольных упражнениях

Она пропустила уже несколько выступлений. Причина — в тяжёлом психологическом состоянии.

1 августа, 03:24
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<p>Фото © ТАСС / PA Wire</p>

Фото © ТАСС / PA Wire

На Олимпиаде в Токио четырёхкратная олимпийская чемпионка из Штатов Симона Байлз отказалась участвовать в вольных упражнениях. Об этом рассказали в Федерации спортивной гимнастики США.

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Серию отказов от выступлений Байлз начала ещё 27 июля. Причиной стало тяжёлое психологическое состояние, трудности с ориентацией в пространстве. Она снялась с соревнований сразу после первого упражнения — в командном многоборье. Затем также не вышла в личном многоборье, в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Заявка у Байлз осталась лишь на упражнения на бревне.

Спортсменка признавалась, что после командного многоборья на Олимпиаде в Токио она "просто не хотела продолжать".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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