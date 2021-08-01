Российские пловцы на Олимпиаде стали лишь четвёртыми в комбинированной эстафете
От медали их отделили всего пять сотых секунды. Лидерами стали американцы с мировым рекордом.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На Олимпиаде в Токио российские пловцы заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4 x 100 метров. В заплыве участвовали Климент Колесников (вольный стиль), Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй).
Лидерами же стали американцы. Они проплыли дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды, установив мировой рекорд. За ними следуют британцы, а затем итальянцы. Их отделяет от россиян всего пятая доля секунды.
Ранее Лайф также рассказывал, что Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио. В состав команды вошли Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова.
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