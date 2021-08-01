НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские пловцы на Олимпиаде стали лишь четвёртыми в комбинированной эстафете

От медали их отделили всего пять сотых секунды. Лидерами стали американцы с мировым рекордом.

1 августа, 03:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На Олимпиаде в Токио российские пловцы заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4 x 100 метров. В заплыве участвовали Климент Колесников (вольный стиль), Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй).

Лидерами же стали американцы. Они проплыли дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды, установив мировой рекорд. За ними следуют британцы, а затем итальянцы. Их отделяет от россиян всего пятая доля секунды.

Ранее Лайф также рассказывал, что Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио. В состав команды вошли Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1