Российские пловцы на Олимпиаде стали лишь четвёртыми в комбинированной эстафете

На Олимпиаде в Токио российские пловцы заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4 x 100 метров. В заплыве участвовали Климент Колесников (вольный стиль), Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй).

Лидерами же стали американцы. Они проплыли дистанцию за 3 минуты 26,78 секунды, установив мировой рекорд. За ними следуют британцы, а затем итальянцы. Их отделяет от россиян всего пятая доля секунды.