Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде

Знаменитая российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не участвует в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на Олимпийских играх в Токио. В составе её заменила дебютантка Игр Евгения Чикунова. В финале на стометровке брассом 16-летняя спортсменка была четвёртой, а Ефимова — пятой.

В состав команды, как сообщили ТАСС в национальной сборной, вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль). Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.