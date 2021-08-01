НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде

Заключительный соревновательный день пловцов в бассейне пройдёт 1 августа. В состав вошли Каменева, Чикунова, Чимрова и Суркова.

1 августа, 01:02
3033
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQyftqdp-TD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Ефимова</a></p>

Фото © Instagram / Юлия Ефимова

Знаменитая российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не участвует в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на Олимпийских играх в Токио. В составе её заменила дебютантка Игр Евгения Чикунова. В финале на стометровке брассом 16-летняя спортсменка была четвёртой, а Ефимова — пятой.

В состав команды, как сообщили ТАСС в национальной сборной, вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль). Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.

Впервые за 25 лет: Россияне взяли золото и серебро на Олимпиаде в плавании на 100 метров

Впервые за 25 лет: Россияне взяли золото и серебро на Олимпиаде в плавании на 100 метров

Ранее Лайф писал, что Ефимова объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио. Шестикратная чемпионка мира уже завершила своё выступление на Играх. Она отобралась на соревнования только на одной дистанции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1