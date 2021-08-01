В России с 1 августа экспорт металлов обложили пошлиной
Эта мера пока временная, но не исключено, что может быть разработан постоянно действующий налоговый механизм.
Фото © Pixabay
На чёрные и цветные металлы в России с 1 августа и до конца текущего года введены экспортные пошлины. Как подчёркивают в правительстве, эта мера позволит компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.
Новый сбор с 1 августа распространился на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. Ожидается, что за пять месяцев новая мера принесёт в бюджет не менее 160 миллиардов рублей. При этом для изъятия сверхдоходов в отрасли при высокой конъюнктуре власти могут разработать постоянно действующий налоговый механизм.
Лайф рассказывал, что вице-премьер Александр Новак также подтвердил возможность введения запрета на экспорт бензина в ближайшее время. По его словам, правительство обсуждает необходимость обеспечить внутренний рынок в условиях растущего спроса.
Комментариев: 0