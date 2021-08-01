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В России с 1 августа экспорт металлов обложили пошлиной

Эта мера пока временная, но не исключено, что может быть разработан постоянно действующий налоговый механизм.

1 августа, 00:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На чёрные и цветные металлы в России с 1 августа и до конца текущего года введены экспортные пошлины. Как подчёркивают в правительстве, эта мера позволит компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.

Новый сбор с 1 августа распространился на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. Ожидается, что за пять месяцев новая мера принесёт в бюджет не менее 160 миллиардов рублей. При этом для изъятия сверхдоходов в отрасли при высокой конъюнктуре власти могут разработать постоянно действующий налоговый механизм.

Правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен

Правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен

Лайф рассказывал, что вице-премьер Александр Новак также подтвердил возможность введения запрета на экспорт бензина в ближайшее время. По его словам, правительство обсуждает необходимость обеспечить внутренний рынок в условиях растущего спроса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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