В России с 1 августа экспорт металлов обложили пошлиной

На чёрные и цветные металлы в России с 1 августа и до конца текущего года введены экспортные пошлины. Как подчёркивают в правительстве, эта мера позволит компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.

Новый сбор с 1 августа распространился на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. Ожидается, что за пять месяцев новая мера принесёт в бюджет не менее 160 миллиардов рублей. При этом для изъятия сверхдоходов в отрасли при высокой конъюнктуре власти могут разработать постоянно действующий налоговый механизм.