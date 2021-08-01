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Француженка обвинила российских саблисток в обмане

При этом спортсменка признала, что её соперницы из РФ были очень сильны в Токио.

31 июля, 23:47
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<p>Слева направо: София Позднякова, Ольга Никитина и Софья Великая. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Слева направо: София Позднякова, Ольга Никитина и Софья Великая. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российским саблисткам удалось добыть золотую медаль в том числе благодаря тому, что они прибегали к тактическим перерывам. Такое мнение высказала французская фехтовальщица Сесилия Бердер.

"Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось внести изменения, и всё начиналось заново. Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом. Как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: "Извините, что-то попало мне в глаз". И вот у тебя есть две минуты", — сказала она в беседе с L' Equipe.

При этом Бердер подчёркивает, что россиянка Ольга Никитина выиграла золотую медаль не только благодаря этой хитрости, но и потому, что была значительно сильнее французской команды.

"Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото. Но я чувствовала, что она паникует, у неё были такие чёрные глаза — это нечто", — резюмировала спортсменка.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио в решающем поединке Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева победили французскую команду со счётом 45:41.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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