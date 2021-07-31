Олимпийские игры в Токио перевалили за свой экватор и начали приближаться к своему финалу. Чуть больше недели осталось ждать до церемонии закрытия и окончательных итогов, а потому вся борьба за медали набирает обороты.

Теннис. Финалы в миксте и мужском разряде. Начало после 9:00 (мск)

Главные медальные надежды наших болельщиков связаны с теннисом. И если в парном миксте мы золото себе гарантировали — ведь нас ждёт русский финал Веснина/Карацев – Павлюченкова/Рублёв — то в мужском разряде вся борьба впереди. Карен Хачанов приложит все усилия, чтобы стать олимпийским чемпионом. Добавим, что точное время начала матча зависит от того, когда закончится финальная встреча в парном разряде у женщин.

Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Начало в 11:00 (мск)

Программа в одном из самых зрелищных видов спорта на Олимпиаде в Токио ещё не подошла к концу. После соревнований в личном и командном многоборье пришёл черёд стартов в отдельных видах. И здесь нам тоже есть на что рассчитывать.

У мужчин переживаем за Никиту Нагорного на вольных упражнениях и Давида Белявского, который попробует взять золото на коне. Сразу в двух финалах выступит Ангелина Мельникова. Сначала она покажет себя в опорном прыжке, а потом — на разновысоких брусьях. В первом виде вместе с ней от России выступит Лилия Ахаимова, во втором — Анастасия Ильянкова.

Плавание. Начало в 4:30 (мск)

Переживания за наших пловцов подходят к концу. В программе — последние пять финалов, и в трёх из них выступят наши пловцы. В заплыве на 1500 метров вольным стилем выступит Кирилл Мартынычев. Кроме того, наши команды выступят в комбинированных эстафетах у мужчин и женщин. Надежд на медаль немного, но вдруг повезёт!

Прыжки в воду. Трамплин, три метра, женщины. Начало в 9:00 (мск)

Вновь в водном виде спорта надежд на медаль у отечественных болельщиков немного. Мария Полякова квалифицировалась в финал лишь с 11-м результатом, а попало туда всего 12 человек. Наверху — китайцы. Борьбу им навязать попытается Дженнифер Абель из Канады.

Лёгкая атлетика. Начало в 3:00 (мск)

1 августа борьбу на Олимпийских играх начнёт одна из самых красивых спортсменок России Дарья Клишина. Завтра, правда, только квалификация в прыжках в длину. Однако уже тогда можно будет понять, насколько хорошо Клишина готова к Играм.

За медали в прыжках в высоту поборются сразу два наших спортсмена: Илья Иванюк и Михаил Акименко. Оба без особого труда прошли в финал и будут бороться за награды самого высшего достоинства.

Бокс. Начало в 5:00 (мск)

Российских боксёров завтра ожидает сразу два полуфинала. Имам Хатаев попробует попасть в решающий бой весовой категории до 81 кг, а Андрей Замковой — до 69 кг. Кроме того, в четвертьфиналах себя проявят Иван Верясов, Глеб Бакши и Альберт Батыргазиев. Первая сессия начнётся в пять утра по столичному времени.

Борьба. Начало в 5:00 (мск)

На старте турнира борцов россиян ждут сразу три поединка, и все против представителей Египта. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин сразится с Хайтхемом Махмудом, до 130 кг — Сергей Семёнов выйдет на татами против Абделатифа Мохаммеда. В вольной борьбе Наталья Воробьёва встретится с Самар Хамзой.

Фехтование. Рапира, мужчины, командный турнир. Начало в 3:00 (мск)

И вновь здесь болеем за нашу команду. В первом же этапе непростой соперник — сборная Гонконга. Команда в этом году у наших рапиристов молодая, а потому и ждать от неё можно чего угодно.

Игровые виды спорта

Раунд плей-офф завтра начнут мастерицы пляжного волейбола. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина без особых проблем пробились в 1/8 финала и теперь не имеют права на ошибку. Первые соперницы — латышки. К слову, наши мужчины уже представителям прибалтийской страны проигрывали.

Мужская сборная по волейболу завтра завершит групповой этап матчем против команды Туниса, а ватерполистки встретятся с хозяйками Олимпиады — сборной Японии.