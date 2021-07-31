Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму команде российских саблисток, которые ранее выиграли турнир на Олимпиаде в Токио. Текст опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева "достойно выступили", показав свою подготовленность, мастерство и сосредоточенность на результате. Своим выступлением спортсменки подтвердили "безусловное лидерство" российской школы фехтования.

"Вы заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", — подчеркнул Путин.