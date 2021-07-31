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"Подтвердили лидерство отечественной школы фехтования": Путин поздравил российских саблисток с золотом Олимпиады в Токио

По словам президента, спортсменки из РФ продемонстрировали подготовленность и сосредоточенность на результате.

31 июля, 13:46
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму команде российских саблисток, которые ранее выиграли турнир на Олимпиаде в Токио. Текст опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева "достойно выступили", показав свою подготовленность, мастерство и сосредоточенность на результате. Своим выступлением спортсменки подтвердили "безусловное лидерство" российской школы фехтования.

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"Вы заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", — подчеркнул Путин.

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Напомним, в решающем поединке Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева победили французскую команду со счётом 45:41.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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