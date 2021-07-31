"Подтвердили лидерство отечественной школы фехтования": Путин поздравил российских саблисток с золотом Олимпиады в Токио
По словам президента, спортсменки из РФ продемонстрировали подготовленность и сосредоточенность на результате.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму команде российских саблисток, которые ранее выиграли турнир на Олимпиаде в Токио. Текст опубликован на сайте Кремля.
По словам главы государства, Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева "достойно выступили", показав свою подготовленность, мастерство и сосредоточенность на результате. Своим выступлением спортсменки подтвердили "безусловное лидерство" российской школы фехтования.
С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио
"Вы заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", — подчеркнул Путин.
Напомним, в решающем поединке Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева победили французскую команду со счётом 45:41.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде
31 июля, 12:48
Первая ракетка мира Новак Джокович остался без медали на Олимпиаде в Токио
31 июля, 11:54
Безоговорочная победа: Российские саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио
31 июля, 11:19
Комментариев: 0