НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первая ракетка мира Новак Джокович остался без медали на Олимпиаде в Токио

Ранее он проиграл сразу в двух полуфиналах за несколько часов: сначала в одиночном разряде, затем в миксте.

31 июля, 11:54
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с соревнований в миксте в преддверии матча за бронзовые медали. Таким образом, он остался без наград Олимпиады в Токио.

Отметим, что сначала Джокович проиграл в матче за третье место одиночного разряда испанцу Пабло Карреньо Бусте. После этого он принял решение отказаться от выступлений в миксте. Таким образом, бронза досталась австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.

"Больно и обидно": Теннисистка Веснина прокомментировала поражение в матче за бронзу Олимпиады в Токио

"Больно и обидно": Теннисистка Веснина прокомментировала поражение в матче за бронзу Олимпиады в Токио

Ранее Лайф сообщал, что российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в матче за бронзу женского парного разряда на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

сегодня в 19:29

От Spice Girls до Queen: Российские спортсмены собрали "олимпийский" плейлист

сегодня в 19:24

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1