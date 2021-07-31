Первая ракетка мира Новак Джокович остался без медали на Олимпиаде в Токио
Ранее он проиграл сразу в двух полуфиналах за несколько часов: сначала в одиночном разряде, затем в миксте.
Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с соревнований в миксте в преддверии матча за бронзовые медали. Таким образом, он остался без наград Олимпиады в Токио.
Отметим, что сначала Джокович проиграл в матче за третье место одиночного разряда испанцу Пабло Карреньо Бусте. После этого он принял решение отказаться от выступлений в миксте. Таким образом, бронза досталась австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.
"Больно и обидно": Теннисистка Веснина прокомментировала поражение в матче за бронзу Олимпиады в Токио
Ранее Лайф сообщал, что российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в матче за бронзу женского парного разряда на Олимпиаде в Токио.
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