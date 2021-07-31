Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде
Иностранной прессе не нравится форма российских спортсменов и народная поддержка. Тем временем наша сборная завоевала уже 37 медалей, из которых 11 — золотые.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В западных СМИ можно наблюдать "настоящее беснование" из-за участия россиян в летних Олимпийских играх, которые проходят в Токио. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", — заметила дипломат.
Как указала Захарова, западные СМИ недовольны медалями и формой наших спортсменов, их "невозмутимой реакцией на все козни и нападки", а также им не нравится народная поддержка сборной РФ и российская символика на майках журналистов.
С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио
Сборная России находится на четвёртом месте в общем зачёте, в её активе имеется 37 медалей: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Ранее наши саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио.
Комментариев: 0