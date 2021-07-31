НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде

Иностранной прессе не нравится форма российских спортсменов и народная поддержка. Тем временем наша сборная завоевала уже 37 медалей, из которых 11 — золотые.

31 июля, 12:48
11254
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В западных СМИ можно наблюдать "настоящее беснование" из-за участия россиян в летних Олимпийских играх, которые проходят в Токио. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", заметила дипломат.

Как указала Захарова, западные СМИ недовольны медалями и формой наших спортсменов, их "невозмутимой реакцией на все козни и нападки", а также им не нравится народная поддержка сборной РФ и российская символика на майках журналистов.

С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио

С цветами, плакатами и аплодисментами: В Шереметьево встретили рапиристок, принёсших России золото на Олимпиаде в Токио

Сборная России находится на четвёртом месте в общем зачёте, в её активе имеется 37 медалей: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Ранее наши саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

сегодня в 19:29

Десять государств готовятся отозвать признание Косово

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1