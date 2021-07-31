Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде

В западных СМИ можно наблюдать "настоящее беснование" из-за участия россиян в летних Олимпийских играх, которые проходят в Токио. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", — заметила дипломат.

Как указала Захарова, западные СМИ недовольны медалями и формой наших спортсменов, их "невозмутимой реакцией на все козни и нападки", а также им не нравится народная поддержка сборной РФ и российская символика на майках журналистов.