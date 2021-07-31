В Питере велосипедистка врезалась в дверь автомобиля полиции и сломала нос

В Питере велосипедистка на полном ходу влетела в отрытую дверь полицейского автомобиля. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге велосипедистка оказалась в больнице после того, как на полном ходу влетела в дверь полицейского автомобиля, припаркованного вторым рядом. Видео момента инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

По нашим данным, всё случилось на улице Гороховой в Адмиралтейском районе Северной столицы. 27-летняя Галина ехала по проезжей части. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент девушка на приличной скорости впечаталась в дверь стоявшей на дороге машины — её открыли за секунду до инцидента. Как рассказал источник, автомобиль принадлежит автотранспортному хозяйству МВД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного удара девушка упала на асфальт, к ней на помощь выскочили сидевшие в полицейской машине мужчина и женщина. Вероятно, они и вызвали скорую помощь. Сообщается, что пострадавшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом.

По факту происшествия организована служебная проверка. В частности, было возбужденно административное расследование по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".