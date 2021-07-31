В Воркуте пьяный водитель "десятки" прокатил полицейского на капоте

В Воркуте водитель "Жигулей" попытался скрыться с полицейским на капоте. Видео © Соцсети

В Воркуте, Республика Коми, водитель отечественной легковушки сбил полицейского и прокатил его на капоте, поскольку не хотел разговаривать с ним. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как на парковке возле супермаркета не менее четырёх правоохранителей пытаются заблокировать выезд лихачу за рулём "десятки". Сначала водитель чуть не наехал на полицейских задом, а потом дал по газам, и "посадил" на капот одного из них, и проехал так несколько метров, лишь затем остановился.

"Рамин! Это Рамин", — комментирует происходящее, вероятно, приятель нарушителя.

По предварительной информации, изначально лихача остановили для проверки документов, но встрече с сотрудниками ДПС он явно был не рад. Однако пока эти данные в региональном управлении МВД официально не подтвердили. Как отмечается, задержанный водитель за рулём находился в нетрезвом виде, а за последний год 48 раз привлекался к административной ответственности.