16-летний футболист "Аякса" погиб в ДТП
Ещё одной жертвой аварии стал 18-летний брат игрока, который также являлся спортсменом.
Фото © AFC Ajax
16-летний футболист амстердамского "Аякса" Ноа Гессер погиб в ДТП, которое произошло вечером 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Указывается, что на базе клуба будут приспущены флаги, а сама команда выражает соболезнования близким погибшего. По данным De Telegraaf, вместе с Гессером в машине был его 18-летний брат, который также погиб.
Добавим, что Гессер перешёл в "Аякс" в 2018 году из любительской команды и выступал в юношеской команде амстердамцев до 17 лет.
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