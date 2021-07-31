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16-летний футболист "Аякса" погиб в ДТП

Ещё одной жертвой аварии стал 18-летний брат игрока, который также являлся спортсменом.

31 июля, 09:17
<p>Фото © AFC Ajax</p>

Фото © AFC Ajax

16-летний футболист амстердамского "Аякса" Ноа Гессер погиб в ДТП, которое произошло вечером 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Указывается, что на базе клуба будут приспущены флаги, а сама команда выражает соболезнования близким погибшего. По данным De Telegraaf, вместе с Гессером в машине был его 18-летний брат, который также погиб.

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Добавим, что Гессер перешёл в "Аякс" в 2018 году из любительской команды и выступал в юношеской команде амстердамцев до 17 лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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