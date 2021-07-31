16-летний футболист "Аякса" погиб в ДТП

16-летний футболист амстердамского "Аякса" Ноа Гессер погиб в ДТП, которое произошло вечером 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Указывается, что на базе клуба будут приспущены флаги, а сама команда выражает соболезнования близким погибшего. По данным De Telegraaf, вместе с Гессером в машине был его 18-летний брат, который также погиб.