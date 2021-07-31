Родителям объяснили, как понять, что ребёнок увлёкся наркотиками
Эксперт отметил, что несовершеннолетний может начать работать в преступном бизнесе, а затем уже пристраститься к употреблению запрещённых веществ.
Фото © Pixabay
Замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев в беседе с телеканалом "360" рассказал, как определить, что ребёнок связался с наркотиками. По его словам, есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.
"Ребёнок изменил поведение, у него, не дай бог, появились деньги, которые он не может сам зарабатывать. Или какие-то вещи, которые он не может сам купить. Пропадать они (деньги и вещи из дома — Прим. Лайфа) начнут позже — когда будет поздно вспоминать, когда нужно будет в охапку тащить его к врачу или как минимум к психиатру", — указал Зайцев.
Он уточнил, что сначала ребёнок может быть втянут в работу закладчиком, при этом сам не употреблять запрещённые вещества. Детей убеждают, что никто ничего не узнает и не докажет, потому что всё происходит через Интернет. Уже позже, живя в этой идеологии, несовершеннолетние зачастую хотят попробовать наркотики, отметил эксперт.
"Здесь важно на это обратить внимание, потому что это вторая сторона проблемы — вовлечение в сбыт наркотиков. Даже не знаю, что здесь страшнее: то ли заболевание, с которым люди годами борются, то ли увлечение этой преступной деятельностью", — подчеркнул Зайцев.
Он отметил, что родителям необходимо общаться со своими детьми и находить на них время, начинать следует с малого. Эксперт также процитировал слова музыканта, поэта и актёра Петра Мамонова, который сказал: "Спаси себя — и хватит с тебя".
Ранее Зайцев назвал самый популярный наркотик у российской молодёжи. Отмечается, что его могут разбавлять и подмешивать куда-либо. В первый раз человек может даже не заметить его, а потом уже не сможет отказаться.
Комментариев: 0