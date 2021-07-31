В Ленобласти у крепости Орешек опрокинулась лодка, один человек погиб

В Ленинградской области маломерное судно с тремя пассажирами на борту перевернулось вблизи крепости Орешек. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В результате ЧП один человек погиб. На место трагедии выехали сотрудники следствия и криминалисты. Организован комплекс всех необходимых проверочных мероприятий.

"По предварительным данным, сегодня около 13:00 вблизи крепости Орешек Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", — говорится в релизе.