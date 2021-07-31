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В Ленобласти у крепости Орешек опрокинулась лодка, один человек погиб

Двоих пассажиров удалось спасти. На месте трагедии работают следователи и криминалисты.

31 июля, 12:31
<p>Фото © <a href="https://mmsut.sledcom.ru/news/item/1597242/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный Комитет РФ</a></p>

Фото © Следственный Комитет РФ

В Ленинградской области маломерное судно с тремя пассажирами на борту перевернулось вблизи крепости Орешек. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В результате ЧП один человек погиб. На место трагедии выехали сотрудники следствия и криминалисты. Организован комплекс всех необходимых проверочных мероприятий.

"По предварительным данным, сегодня около 13:00 вблизи крепости Орешек Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", — говорится в релизе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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