В Ленобласти у крепости Орешек опрокинулась лодка, один человек погиб
Двоих пассажиров удалось спасти. На месте трагедии работают следователи и криминалисты.
Фото © Следственный Комитет РФ
В Ленинградской области маломерное судно с тремя пассажирами на борту перевернулось вблизи крепости Орешек. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В результате ЧП один человек погиб. На место трагедии выехали сотрудники следствия и криминалисты. Организован комплекс всех необходимых проверочных мероприятий.
"По предварительным данным, сегодня около 13:00 вблизи крепости Орешек Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", — говорится в релизе.
Ранее в районе крымского грота Дианы перевернулось прогулочное маломерное судно с десятью туристами. Причиной стала медуза, которую заметили отдыхающие.
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