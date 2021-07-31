Подозреваемого во взяточничестве прокурора Сызрани арестовали. Видео © LIFE

Суд на два месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, которого подозревают в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Этот срок злоумышленник проведёт под стражей.

Отметим, что сам Федорин просил отправить его на время следствия под домашний арест. Он указал, что страдает диабетом, а также имеет на иждивении двоих детей и брата — инвалида первой группы.

Прокурор рассказал, что к нему обратился человек с просьбой оказать помощь знакомой в связи с деятельностью ООО "Гиппократ", на что Федорин посоветовал воспользоваться услугами адвоката. Он подчеркнул, что настаивал на возбуждении уголовного дела против компании по факту причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. По версии прокурора, он собирался поддержать возбуждение дела, а юрист просто брал деньги за свои услуги.