Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки на три миллиона

Против прокурора Сызрани Вадима Федорина возбуждено уголовное дело, он подозревается в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил, что Федорина задержали сотрудники ФСБ. По его словам, взятка предназначалась за "помощь" в расследовании уголовного дела.

"По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый попытался получить через посредника в качестве взятки денежные средства в размере трёх миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий", — говорится в сообщении на сайте СУ СКР.

Там добавили, что довести преступный замысел до конца Федорин не смог, так как был задержан. Расследование продолжается.