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Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки на три миллиона

По словам депутата Госдумы Хинштейна, сумма предназначалась за "помощь" в расследовании уголовного дела.

30 июля, 19:23
<p>Вадим Федорин. Фото © <a href="http://adm.syzran.ru/index.php?id=229&type=o&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5493&cHash=971578b4a3f487ea5c88632aff45eb87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">adm.syzran.ru</a></p>

Вадим Федорин. Фото © adm.syzran.ru

Против прокурора Сызрани Вадима Федорина возбуждено уголовное дело, он подозревается в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил, что Федорина задержали сотрудники ФСБ. По его словам, взятка предназначалась за "помощь" в расследовании уголовного дела.

"По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый попытался получить через посредника в качестве взятки денежные средства в размере трёх миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий", — говорится в сообщении на сайте СУ СКР.

Глава отделения ПФР Челябинской области задержан за взятки

Глава отделения ПФР Челябинской области задержан за взятки

Там добавили, что довести преступный замысел до конца Федорин не смог, так как был задержан. Расследование продолжается.

Ранее в Воронеже за попытку дачи взятки задержан бывший замглавы ГИБДД с 22 квартирами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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