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Космонавты впервые открыли все люки в модуль "Наука"

Они выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.

30 июля, 18:55
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/roscosmos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos</a></p>

Фото © Flickr / Roscosmos

Космонавты на Международной космической станции (МКС) впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

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Напомним, что многоцелевой лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент станции получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Успешная пристыковка к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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