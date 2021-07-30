Космонавты впервые открыли все люки в модуль "Наука"
Они выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.
Фото © Flickr / Roscosmos
Космонавты на Международной космической станции (МКС) впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.
Напомним, что многоцелевой лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент станции получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
Успешная пристыковка к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.
Комментариев: 0