Космонавты впервые открыли все люки в модуль "Наука"

Космонавты на Международной космической станции (МКС) впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.