Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и поножовщины в Берлине
Конфликт произошёл на парковке возле хозяйственного супермаркета. Преступнику удалось скрыться.
Фото © Twitter / Blaulichtreport Berlin-City
В берлинском районе Веддинг в результате стрельбы пострадало четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung.
Конфликт произошёл на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступнику удалось скрыться, сейчас проводится операция по его поимке. Отмечается, что пострадавших направили в больницы. Один из них получил ножевое ранение, другой огнестрельное, третий — травму головного мозга. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее в двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Пострадало два человека. Никаких арестов пока произведено не было.
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