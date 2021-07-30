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Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и поножовщины в Берлине

Конфликт произошёл на парковке возле хозяйственного супермаркета. Преступнику удалось скрыться.

30 июля, 18:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Blaulichtrepor5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Blaulichtreport Berlin-City</a></p>

Фото © Twitter / Blaulichtreport Berlin-City

В берлинском районе Веддинг в результате стрельбы пострадало четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung.

Конфликт произошёл на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступнику удалось скрыться, сейчас проводится операция по его поимке. Отмечается, что пострадавших направили в больницы. Один из них получил ножевое ранение, другой огнестрельное, третий — травму головного мозга. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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Ранее в двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Пострадало два человека. Никаких арестов пока произведено не было.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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