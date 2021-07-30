Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и поножовщины в Берлине

Конфликт произошёл на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступнику удалось скрыться, сейчас проводится операция по его поимке. Отмечается, что пострадавших направили в больницы. Один из них получил ножевое ранение, другой огнестрельное, третий — травму головного мозга. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.