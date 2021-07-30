В Минпромторге заявили, что работы на заводе в Ростовской области не предполагали наличия людей

Людей в цеху при проведении технологической операции, во время которой произошло возгорание на химкомбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, быть не должно было. Об этом сообщили в Минпромторге.

"Технологическая операция, во время которой на предприятии произошёл пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху", — говорится в заявлении ведомства.

В результате случившегося погиб один из рабочих, ещё шестеро находятся в критическом состоянии с ожогами до 100 процентов поверхности тела. Все пострадавшие введены в искусственную кому. В настоящий момент комиссия Минпромторга занимается выяснением обстоятельств происшествия. Кроме того, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации.

По данным Лайфа, во время проведения работ заклинило оборудование, тогда начальник смены запустил семерых рабочих для устранения неисправности вручную. В результате внутри цеха произошла вспышка продуктов и начался пожар, все находящиеся там получили химические ожоги.