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Первая победа Витории в РПЛ: "Спартак" победил "Крылья Советов" благодаря голу Соболева

После двух матчей первенства в активе столичного клуба три очка и только один забитый гол.

30 июля, 17:54
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Автором единственного гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее выступавший за "Крылья Советов". На 68-й минуте он реализовал пенальти.

В параллельно проходившем в Туле матче чемпионата России "Арсенал" с крупным счётом уступил казанскому "Рубину" — 0:3. По голу забили Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

В первом туре "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в первом официальном матче под руководством Руя Витории (0:1). "Крылья Советов" на своём поле уступили грозненскому "Ахмату" (1:2).

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Крылья Советов" – "Спартак" — 0:1

Гол: Соболев, с пенальти 68' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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