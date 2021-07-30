Первая победа Витории в РПЛ: "Спартак" победил "Крылья Советов" благодаря голу Соболева
После двух матчей первенства в активе столичного клуба три очка и только один забитый гол.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
Автором единственного гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее выступавший за "Крылья Советов". На 68-й минуте он реализовал пенальти.
Очень уверенный пенальти Соболева. Серхио Рамос ставит лайк 👍🏻 pic.twitter.com/U8PK2Mcd8u— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021
В параллельно проходившем в Туле матче чемпионата России "Арсенал" с крупным счётом уступил казанскому "Рубину" — 0:3. По голу забили Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.
В первом туре "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в первом официальном матче под руководством Руя Витории (0:1). "Крылья Советов" на своём поле уступили грозненскому "Ахмату" (1:2).
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Крылья Советов" – "Спартак" — 0:1
Гол: Соболев, с пенальти 68' (0:1)
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