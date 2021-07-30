Московский "Спартак" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Автором единственного гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее выступавший за "Крылья Советов". На 68-й минуте он реализовал пенальти.

Очень уверенный пенальти Соболева. Серхио Рамос ставит лайк 👍🏻 pic.twitter.com/U8PK2Mcd8u — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021

В параллельно проходившем в Туле матче чемпионата России "Арсенал" с крупным счётом уступил казанскому "Рубину" — 0:3. По голу забили Хван Ин Бом, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

В первом туре "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в первом официальном матче под руководством Руя Витории (0:1). "Крылья Советов" на своём поле уступили грозненскому "Ахмату" (1:2).