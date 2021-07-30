Седьмой медальный день на Олимпийских играх в Токио приятно побаловал наших болельщиков новыми медалями и важными победами. Российские спортсмены серьёзно разогнались и не намерены сбавлять обороты.

Рылов и Бацарашкина — двукратные чемпионы Олимпиады

Пловец Евгений Рылов на этих играх ещё выступление наверняка не закончил, но уже проявил себя на все 100%. После золота на стометровке на спине он взял аналогичную награду на дистанции в два раза длиннее. Причём на протяжении всего заплыва Рылов не давал шансов кому-либо хотя бы подумать о том, чтобы одолеть его. Удивительно, но собой наш спортсмен был недоволен.

"Ну не доплыл я последний полтинник — видно было. Я встал. Я опять не доплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках — надо смотреть", — сказал Рылов в эфире "Матч ТВ".

А вот Виталина Бацарашкина была собой довольна. В финал стрельбы из пистолета с 25 метров она пробилась с четвёртым результатом. А в итоге — двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио. Не будем забывать и о серебре, которое она завоевала в миксте.

Исторические серебряные медали

41 год наши представители академической гребли не могли завоевать награды в личных соревнованиях на Олимпиаде. А тут Анна Пракатень, которая уже давно обратила на себя внимание, забирает серебряную медаль. Такую долгожданную и историческую!

Наши шпажисты, которые тоже стали вторыми, принесли России первую медаль в этом виде фехтования за 25 лет. Будем реалистами, а рассчитывать на медаль здесь было непросто, ведь соперники крайне сильны. Однако лишь в финале Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков немного дрогнули и проиграли японцам.

А вот личной медали в стрельбе из лука у России не было 29 лет. Запомните это имя — Елена Осипова. Наша лучница квалифицировалась лишь 22-й, а тут — серебро. Более того, по ходу финала она и вовсе могла оставить с носом кореянку Ан Сан, но не вышло. Тем не менее сенсационная и крайне приятная медаль!

Бронза в дзюдо

Дзюдоист Тамерлан Башаев был одним из фаворитов всего турнира в весовой категории свыше 100 кг. По ходу турнира он выбил двукратного олимпийского чемпиона, легендарного француза Тедди Ринера. Фортуна от него отвернулась в полуфинале, где грузин Тушишвили был сильнее. В итоге бронзовая медаль.

"Как оцениваю бронзовую медаль? Ехал за золотом и, конечно, рассчитывал на большее. Кто не едет за золотом, считаю, вообще не должен ехать на Игры", — отметил Башаев.

Российский финал в теннисе

Порадовали сегодня и наши теннисисты. Сначала Карен Хачанов, который остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде, вышел в финал, где сразится с Александром Зверевым из Германии. А затем случилось настоящее чудо.

Сначала Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв на тай-брейке вырвали победу у австралийцев в миксте, а чуть позже Елена Веснина и Аслан Карацев в двух сетах победили дуэт из Сербии. В итоге в миксте нас ждёт российский финал!

Гарантированные медали боксёров

Сразу три российских боксёра отправились в полуфиналы. Причём в разных весовых категориях. Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов и Андрей Замковой одержали важнейшие победы, и теперь их ждут полуфинальные бои. Отметим, что такие результаты гарантировали нашей стране как минимум три бронзы. Однако почему бы не помечтать о большем?

Квалификации в плавании и лёгкой атлетике

Знаковым событием стал старт турнира по лёгкой атлетике на Олимпиаде. У нас здесь всего лишь десять спортсменов, но и те готовы биться за медали высшего достоинства. Михаил Акименко и Илья Иванюк прошли в финал соревнований по прыжкам в высоту. Оба в этом финале попытаются сделать всё, чтобы забрать медали.

Хорошо в квалификациях выступают и наши пловцы. Мужская и женская команды вышли в финал комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. В решающий заплыв на дистанции 1500 метров пробился и Кирилл Мартынычев. В полуфинале на полтиннике кролем выступят Климент Колесников и Владимир Морозов. На стометровке баттерфляем в финале поплывёт Андрей Минаков.

Игровые виды спорта

В плей-офф прошли наши девушки в пляжном волейболе и водном поло. Хотя результаты сегодня у спортсменок были разными: волейболистки выиграли у австралиек, а ватерполистки разгромно проиграли США. Два раза за день сборной Новой Зеландии проиграла наша женская команда по регби-7. И оба раза с разгромным счётом. Теперь девушкам предстоит побороться за пятое место.

Расстроила в конце дня мужская сборная по волейболу. Наши парни достаточно неожиданно уступили команде Франции — 1:3. Следующий матч — 1 августа против Туниса.

По итогам первой недели соревнований наша сборная завоевала 34 медали. В копилке российской команды 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Пока что наши спортсмены находятся на четвёртом месте в общем зачёте. Впереди Япония, Китай и США. Любопытно, что по общему числу наград россияне располагаются на третьей строчке.