Сборная России по волейболу уступила Франции на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в четвёртом матче на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25) в пользу трёхцветных.

Самыми результативными игроками у французов стали Жан Патри, Эрвин Нгапет и Тревор Клевено. У наших же — Максим Михайлов, Егор Клюка и Дмитрий Волков.