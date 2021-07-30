Сборная России по волейболу уступила Франции на Олимпиаде в Токио
В заключительном матче группового этапа наша команда сыграет с Тунисом. Встреча состоится 1 августа.
Фото © Toru Hanai / Getty Images
Мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в четвёртом матче на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25) в пользу трёхцветных.
Самыми результативными игроками у французов стали Жан Патри, Эрвин Нгапет и Тревор Клевено. У наших же — Максим Михайлов, Егор Клюка и Дмитрий Волков.
В заключительном матче группового этапа наша команда сыграет с Тунисом. Пока что в активе российских волейболистов три победы и одно поражение.
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