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Русский финал в теннисе: Веснина и Карацев сыграют за золото Олимпиады с Павлюченковой и Рублёвым

Решающий матч турнира в японской столице состоится в воскресенье, 1 августа.

30 июля, 12:54
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky, © ТАСС/Dppi/LPS via ZUMA Press</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky, © ТАСС/Dppi/LPS via ZUMA Press

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио в смешанном разряде.

В полуфинале они победили Новака Джоковича и Нину Стоянович из Сербии со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Ранее в первом полуфинале российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв на чемпионском тай-брейке победили представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Матч за золотые медали запланирован на воскресенье, 1 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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