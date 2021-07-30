Русский финал в теннисе: Веснина и Карацев сыграют за золото Олимпиады с Павлюченковой и Рублёвым
Решающий матч турнира в японской столице состоится в воскресенье, 1 августа.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky, © ТАСС/Dppi/LPS via ZUMA Press
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио в смешанном разряде.
В полуфинале они победили Новака Джоковича и Нину Стоянович из Сербии со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Ранее в первом полуфинале российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв на чемпионском тай-брейке победили представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11.
Матч за золотые медали запланирован на воскресенье, 1 августа.
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