Олимпиада в Токио незаметно приблизилась к своему экватору. Лайф отмечает основные события восьмого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

01:30 (здесь и далее время московское). Триатлон. Смешанная эстафета

В составе сборной России выступят Александра Разарёнова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский. В личных соревнованиях никому из них не удалось попасть в топ-30. Лучший результат из наших спортсменов показал Дмитрий Полянский, финишировавший 32-м с отставанием от победителя в 3 минуты 42 секунды.

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал

Андрей Минаков вышел в финал с пятым временем. Ранее он в составе сборной России занял седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

04:37. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал

Выступавшая на этой дистанции Дарья Устинова не смогла пробиться даже в полуфинал. В квалификации россиянка показала 22-е время.

04:46. Плавание. Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал

Анастасия Кирпичникова в полуфинальном заплыве стала пятой. Главным фаворитом на этой дистанции является шестикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки, уже победившая в Токио на дистанции 1500 метров вольным стилем.

05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Россияне Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева вышли в финал с седьмым временем. Лучшее время показали пловцы из Великобритании.

08:05. Стендовая стрельба. Трап. Микст. Финал

Россию представят два дуэта — Алексей Алипов с Дарьей Семьяновой и Максим Кабацкий с Екатериной Субботиной. В личных соревнованиях из них в десятку сильнейших попал только Алипов. Олимпийский чемпион Афин-2004 показал восьмой результат.

08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка

В решающей гонке, в которой за медали поборются десять спортсменок, россиянки участия не примут. Россиянка Анна Хворикова по итогам 12 предварительных заплывов оказалась на 22-й позиции.

08:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал

За медали будут сражаться серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне Дмитрий Ушаков и чемпион мира 2015 года в команде Андрей Юдин. Главным фаворитом считается китаец Гао Лэй, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка

Александр Аскеров уже выбыл из борьбы за медали. По итогам 12 предварительных гонок он показал 19-й результат.

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг

Россияне в этой весовой категории остались без олимпийских лицензий.

10:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

Россию в этом виде программы представят Юлия Каримова и Юлия Зыкова. Каримова — бронзовый призёр Олимпиады в Токио в смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Её партнёром по команде был Сергей Каменский. Зыкова дебютирует на Играх.

10:45. Стрельба из лука. Мужчины. Личное первенство. Финал

Единственный российский участник Галзан Базаржапов выбыл из борьбы уже в первом круге. Его со счётом 6:0 разгромил Правин Джадхав из Индии.

12:00. Регби-7. Женщины. Финал

Россиянки в четвертьфинале без шансов уступили Новой Зеландии (0:36). Также в четвёрку сильнейших попали команды Фиджи, Великобритании и Франции.

13:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Золото разыграют чешка Маркета Вондроушова и Белинда Бенчич из Швейцарии. Также состоится несколько матчей за третье место. У мужчин за бронзу поборются первая ракетка мира серб Новак Джокович и Пабло Карреньо Буста из Испании. В смешанном разряде россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова сразятся за место на нижней ступени пьедестала с Лаурой Пигосси и Луизой Стефани из Бразилии.

13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал

В составе сборной России выступят Наталья Кузютина, Дарья Межецкая, Дарья Давыдова, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева, Муса Могушков, Якуб Шамилов, Михаил Игольников, Алан Хубецов, Тамерлан Башаев и Нияз Ильясов. В четвертьфинале они встретятся с победителем поединка между командами Южной Кореи и Монголии. В Токио наши дзюдоисты пока взяли лишь три медали. Бронзу завоевали Таймазова, Башаев и Ильясов.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал

Наша великолепная команда является безоговорочным фаворитом. В личных соревнованиях София Позднякова в финале победила Софью Великую. В командном турнире к ним присоединится Ольга Никитина, уступившая в 1/8 финала. Свой путь к золоту россиянки начнут с четвертьфинала. Их первым соперником будет победитель матча между Японией и Тунисом.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг

В этом виде программы россияне на Олимпиаду не отобрались.

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал

Россияне на арену не выйдут. С лучшим результатом в финал вышел действующий чемпион мира Даниэль Столь из Швеции.

14:30. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал

За золото поборются китайцы Ли Цзюньхуэй и Лю Юйчэн, а также представители Тайваня Ли Ян и Ван Чи-линь.

15:35. Лёгкая атлетика. Смешанные команды. Эстафета 4x400 м. Финал

В финале выступят сборные Великобритании, Испании, Бельгии, Ирландии, Польши, Нидерландов, Ямайки и Германии. Американцев, выигравших свой предварительный забег, дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. Россияне в этом виде не выступают.

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал

Первое место в мировом рейтинге занимает Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки, побеждавшая в этом виде программы на Олимпиаде в 2008 и 2012 годах. Второй идёт действующая чемпионка мира в беге на 200 метров британка Дайна Эшер-Смит. Россиянки в соревнованиях не участвуют.

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