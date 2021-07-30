Почти гарантированное золото в фехтовании: Расписание восьмого дня Олимпиады в Токио
В субботу, 31 июля, на Играх в японской столице определятся победители в 21 виде программы.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Бобылев Сергей, Валерий Шарифулин
Олимпиада в Токио незаметно приблизилась к своему экватору. Лайф отмечает основные события восьмого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.
01:30 (здесь и далее время московское). Триатлон. Смешанная эстафета
В составе сборной России выступят Александра Разарёнова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский. В личных соревнованиях никому из них не удалось попасть в топ-30. Лучший результат из наших спортсменов показал Дмитрий Полянский, финишировавший 32-м с отставанием от победителя в 3 минуты 42 секунды.
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал
Андрей Минаков вышел в финал с пятым временем. Ранее он в составе сборной России занял седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
04:37. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал
Выступавшая на этой дистанции Дарья Устинова не смогла пробиться даже в полуфинал. В квалификации россиянка показала 22-е время.
04:46. Плавание. Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал
Анастасия Кирпичникова в полуфинальном заплыве стала пятой. Главным фаворитом на этой дистанции является шестикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки, уже победившая в Токио на дистанции 1500 метров вольным стилем.
05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
Россияне Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева вышли в финал с седьмым временем. Лучшее время показали пловцы из Великобритании.
08:05. Стендовая стрельба. Трап. Микст. Финал
Россию представят два дуэта — Алексей Алипов с Дарьей Семьяновой и Максим Кабацкий с Екатериной Субботиной. В личных соревнованиях из них в десятку сильнейших попал только Алипов. Олимпийский чемпион Афин-2004 показал восьмой результат.
08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка
В решающей гонке, в которой за медали поборются десять спортсменок, россиянки участия не примут. Россиянка Анна Хворикова по итогам 12 предварительных заплывов оказалась на 22-й позиции.
08:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал
За медали будут сражаться серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне Дмитрий Ушаков и чемпион мира 2015 года в команде Андрей Юдин. Главным фаворитом считается китаец Гао Лэй, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка
Александр Аскеров уже выбыл из борьбы за медали. По итогам 12 предварительных гонок он показал 19-й результат.
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09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг
Россияне в этой весовой категории остались без олимпийских лицензий.
10:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
Россию в этом виде программы представят Юлия Каримова и Юлия Зыкова. Каримова — бронзовый призёр Олимпиады в Токио в смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Её партнёром по команде был Сергей Каменский. Зыкова дебютирует на Играх.
10:45. Стрельба из лука. Мужчины. Личное первенство. Финал
Единственный российский участник Галзан Базаржапов выбыл из борьбы уже в первом круге. Его со счётом 6:0 разгромил Правин Джадхав из Индии.
12:00. Регби-7. Женщины. Финал
Россиянки в четвертьфинале без шансов уступили Новой Зеландии (0:36). Также в четвёрку сильнейших попали команды Фиджи, Великобритании и Франции.
13:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
Золото разыграют чешка Маркета Вондроушова и Белинда Бенчич из Швейцарии. Также состоится несколько матчей за третье место. У мужчин за бронзу поборются первая ракетка мира серб Новак Джокович и Пабло Карреньо Буста из Испании. В смешанном разряде россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова сразятся за место на нижней ступени пьедестала с Лаурой Пигосси и Луизой Стефани из Бразилии.
13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал
В составе сборной России выступят Наталья Кузютина, Дарья Межецкая, Дарья Давыдова, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева, Муса Могушков, Якуб Шамилов, Михаил Игольников, Алан Хубецов, Тамерлан Башаев и Нияз Ильясов. В четвертьфинале они встретятся с победителем поединка между командами Южной Кореи и Монголии. В Токио наши дзюдоисты пока взяли лишь три медали. Бронзу завоевали Таймазова, Башаев и Ильясов.
13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал
Наша великолепная команда является безоговорочным фаворитом. В личных соревнованиях София Позднякова в финале победила Софью Великую. В командном турнире к ним присоединится Ольга Никитина, уступившая в 1/8 финала. Свой путь к золоту россиянки начнут с четвертьфинала. Их первым соперником будет победитель матча между Японией и Тунисом.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг
В этом виде программы россияне на Олимпиаду не отобрались.
14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал
Россияне на арену не выйдут. С лучшим результатом в финал вышел действующий чемпион мира Даниэль Столь из Швеции.
14:30. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал
За золото поборются китайцы Ли Цзюньхуэй и Лю Юйчэн, а также представители Тайваня Ли Ян и Ван Чи-линь.
15:35. Лёгкая атлетика. Смешанные команды. Эстафета 4x400 м. Финал
В финале выступят сборные Великобритании, Испании, Бельгии, Ирландии, Польши, Нидерландов, Ямайки и Германии. Американцев, выигравших свой предварительный забег, дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. Россияне в этом виде не выступают.
15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал
Первое место в мировом рейтинге занимает Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки, побеждавшая в этом виде программы на Олимпиаде в 2008 и 2012 годах. Второй идёт действующая чемпионка мира в беге на 200 метров британка Дайна Эшер-Смит. Россиянки в соревнованиях не участвуют.
Игровые виды спорта и бокс
Российские волейболистки, имеющие на своём счету две победы в трёх матчах, сыграют со сборной США, которая идёт без поражений. В боксе за выход в полуфинал, который гарантирует минимум бронзу, в категории до 75 кг поборется россиянка Земфира Магомедалиева. Её соперницей будет Ради Адосинда Грамане из Мозамбика.
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