"Рубин" разгромил "Арсенал" в чемпионате России по футболу
В составе казанского клуба отличились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.
Фото © ФК "Рубин"
Казанский "Рубин" на выезде разгромил тульский "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Судил игру арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Все голы были забиты в первом тайме. В составе гостей по разу отличились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.
Ооооооооооооооооо. Роскошный гол от Хвичи! Вот почему этого парня зовет «Милан»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021
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В параллельно проходившем в Самаре матче чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили московскому "Спартаку" (0:1). Во втором тайме единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.
В первом туре "Рубин" дома нанёс поражение московскому "Спартаку" (1:0). "Арсенал" в меньшинстве проиграл столичному "Локомотиву" (1:3).
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Арсенал" — "Рубин" — 0:3
Голы: Хван Ин Бём 12' (0:1), Деспотович 37' (0:2), Кварацхелия 40' (0:3)
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