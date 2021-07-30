"Рубин" разгромил "Арсенал" в чемпионате России по футболу

Казанский "Рубин" на выезде разгромил тульский "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Судил игру арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Все голы были забиты в первом тайме. В составе гостей по разу отличились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

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В параллельно проходившем в Самаре матче чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили московскому "Спартаку" (0:1). Во втором тайме единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.

В первом туре "Рубин" дома нанёс поражение московскому "Спартаку" (1:0). "Арсенал" в меньшинстве проиграл столичному "Локомотиву" (1:3).