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"Рубин" разгромил "Арсенал" в чемпионате России по футболу

В составе казанского клуба отличились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

30 июля, 17:54
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" на выезде разгромил тульский "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Судил игру арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Все голы были забиты в первом тайме. В составе гостей по разу отличились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

В параллельно проходившем в Самаре матче чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили московскому "Спартаку" (0:1). Во втором тайме единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.

"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

В первом туре "Рубин" дома нанёс поражение московскому "Спартаку" (1:0). "Арсенал" в меньшинстве проиграл столичному "Локомотиву" (1:3).

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Арсенал" — "Рубин" — 0:3

Голы: Хван Ин Бём 12' (0:1), Деспотович 37' (0:2), Кварацхелия 40' (0:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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