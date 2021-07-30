Украинскому телеканалу "Интер" вновь грозят неприятности из-за Штирлица и Шерлока Холмса
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973) / Киностудия имени М. Горького / © сайт "Кинопоиск"
За две недели в эфире было показано целых пять советских картин, попавших в чёрный список украинского Минкульта.
На Украине снова проверяют телеканал "Интер" за показ фильмов с запрещёнными в стране актёрами из России. Об этом в пятницу сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Проверка "Интера" назначена из-за демонстрации фильмов с участием актёров, внесённых в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", — отмечается в сообщении.
За последние две недели регулятор зафиксировал целых пять советских фильмов, которые нельзя было показывать на территории Украины. Это "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя". В каждой из этих кинолент сыграл хотя бы один актёр, внесённый в список запрещённых из-за позиции по Крыму или по другим похожим причинам.
Отметим, что власти Киева уже неоднократно выносили предупреждения телеканалу "Интер" за "неуместную", по их мнению, ностальгию по советскому прошлому. Например, в 2020 году, несмотря на действующий запрет, канал включил в сетку вещания на 22–23 февраля два фильма о советских десантниках. А в этом году "Интер" запустил в своём эфире онлайн-аналог "Бессмертного полка", за что его нещадно критиковали.