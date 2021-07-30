Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, её председателем стал Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью такого решения стало обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

В число задач новой комиссии войдут координация деятельности госорганов, а также научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию; предупреждение попыток фальсификации истории; анализ деятельности иностранных структур, "наносящей ущерб национальным интересам страны в исторической сфере", и противодействие ей; подготовка предложений по "информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий" и проведению просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.