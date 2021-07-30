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Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

Целью такого решения стало обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России.

30 июля, 17:28
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66253/photos/66162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, её председателем стал Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению <…> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В.Р.", — говорится в тексте указа.

Целью такого решения стало обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

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В число задач новой комиссии войдут координация деятельности госорганов, а также научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию; предупреждение попыток фальсификации истории; анализ деятельности иностранных структур, "наносящей ущерб национальным интересам страны в исторической сфере", и противодействие ей; подготовка предложений по "информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий" и проведению просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко призвал российскую молодёжь использовать возможности для самореализации, создаваемые государством.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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