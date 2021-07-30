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Подозреваемый в убийстве девочки самарский полицейский однажды сам поймал убийцу школьницы

Знакомые подполковника заметили, что каких-либо проблем, в том числе и с личной жизнью, у него не было.

30 июля, 17:08
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Подозреваемый в жестоком убийстве девятиклассницы в Самарской области полицейский однажды задержал преступника за убийство школьницы. Об этом сообщает МК.

Это случилось два года назад. Убийца подкараулил девочку, затащил её в заброшенный морг на Запорожской улице и расправился с ней. Подполковник установил личность преступника и задержал его, за это ему в качестве премии подарили компьютер.

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При этом знакомые сотрудники отмечают, что каких-либо проблем, в том числе и с личной жизнью, у него не было. Также он не жаловался на здоровье, а в семье правоохранителя были тёплые отношения.

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки. После случившегося он был уволен из органов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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