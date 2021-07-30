Подозреваемый в убийстве девочки самарский полицейский однажды сам поймал убийцу школьницы

Подозреваемый в жестоком убийстве девятиклассницы в Самарской области полицейский однажды задержал преступника за убийство школьницы. Об этом сообщает МК.

Это случилось два года назад. Убийца подкараулил девочку, затащил её в заброшенный морг на Запорожской улице и расправился с ней. Подполковник установил личность преступника и задержал его, за это ему в качестве премии подарили компьютер.

При этом знакомые сотрудники отмечают, что каких-либо проблем, в том числе и с личной жизнью, у него не было. Также он не жаловался на здоровье, а в семье правоохранителя были тёплые отношения.