Подозреваемого в убийстве школьницы самарского полицейского уволили из органов

Полицейского, который подозревается в жестоком убийстве девятиклассницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.