Подозреваемого в убийстве школьницы самарского полицейского уволили из органов
Полицейского, который подозревается в жестоком убийстве девятиклассницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
"По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.
Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.
Лента новостей
Эксперт объяснил политическими мотивами слова Лукашенко о размещении российских ВС
сегодня в 12:30
"Иногда они даже кричали": Биограф Меркель рассказал о её эмоциональных телефонных "дуэлях" с Путиным
сегодня в 12:29
Путин высоко оценил результаты работы платформы "Россия — страна возможностей"
сегодня в 12:29
Комментариев: 0