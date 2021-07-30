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Подозреваемого в убийстве школьницы самарского полицейского уволили из органов

30 июля, 12:56
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Полицейского, который подозревается в жестоком убийстве девятиклассницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Стали известны подробности отношений самарского полицейского с убитой им школьницей

Стали известны подробности отношений самарского полицейского с убитой им школьницей

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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