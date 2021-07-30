"Иногда они даже кричали": Биограф Меркель рассказал о её эмоциональных телефонных "дуэлях" с Путиным

Ральф Боллман пишет, что наиболее жёсткие переговоры лидеры вели после 2014 года, но со временем "научились уважать друг друга".