"Иногда они даже кричали": Биограф Меркель рассказал о её эмоциональных телефонных "дуэлях" с Путиным
Ральф Боллман пишет, что наиболее жёсткие переговоры лидеры вели после 2014 года, но со временем "научились уважать друг друга".
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Историк Ральф Боллман издал биографию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в которой рассказывает о её частной жизни и политической карьере, в том числе о телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Боллман пишет, что переговоры Меркель и Путина после 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ, носили характер дуэлей — порой довольно эмоциональных. Об этом биографу рассказали служащие, прослушивавшие разговоры лидеров.
"В деликатных ситуациях он (Путин. — Прим. Лайфа) становится "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчёт. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу, — цитирует историка РИА "Новости". — Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали".
Боллман заключает, что, даже после того как канцлер ФРГ и президент России "научились уважать друг друга", их беседы "едва ли становились более приятными".
А ранее сама Меркель говорила, что открыто высказывает критику в адрес Владимира Путина в личных разговорах с ним. Кроме того, канцлер отмечала, что "согласна далеко не со всем, что происходит в России".
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