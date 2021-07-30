СМИ: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака по футболу
На Ближнем Востоке специалисту собирались поставить задачу вывести команду в финальную часть чемпионата мира.
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Иракская федерация футбола предлагала бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
"Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре", — отметил один из источников.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что российский специалист отказался от переговоров, поскольку был не готов снова возглавить команду из-за недостатка сил и эмоций.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 8 июля. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа.
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