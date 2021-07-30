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Путин высоко оценил результаты работы платформы "Россия — страна возможностей"

Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

30 июля, 12:29
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62605" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с позитивом оценил результаты работы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей" и заметил, что с момента своего создания в 2018 году она сделала немало.

"Для повышения социальной мобильности людей, для того чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определённых жизненных целей. За это время немало сделано", — сказал глава государства в ходе встречи с гендиректором платформы Алексеем Комиссаровым.

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"

Напомним, что платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития этой идеи была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.

Ранее Лайф рассказывал, что в России запустят "Навигатор возможностей" для молодёжи. Проект анонсировали на онлайн-марафоне "ЯМолодость". В программе мероприятия были представлены лучшие идеи для реализации в национальных проектах РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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