Путин высоко оценил результаты работы платформы "Россия — страна возможностей"

Президент России Владимир Путин с позитивом оценил результаты работы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей" и заметил, что с момента своего создания в 2018 году она сделала немало.

"Для повышения социальной мобильности людей, для того чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определённых жизненных целей. За это время немало сделано", — сказал глава государства в ходе встречи с гендиректором платформы Алексеем Комиссаровым.

Напомним, что платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития этой идеи была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.