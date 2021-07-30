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Эксперт объяснил политическими мотивами слова Лукашенко о размещении российских ВС

Одной из причин заявления стали грядущие учения двух соседних государств, считает собеседник Лайфа.

30 июля, 12:30
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии необходимости размещать российские ВС на территории страны могло быть сделано по разным мотивам, в том числе и политическим. Такое мнение Лайфу высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Дело в том, что в Белоруссии те силы, которые пытаются добиться дестабилизации, они проводят мысль, что если Лукашенко останется у власти, то он отдаст Белоруссию, как они выражаются, в рабство России. Видимо, для того чтобы снять эти опасения и показать, что он обладает самостоятельностью, Лукашенко и сделал такое заявление", — отметил эксперт.

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Возможной причиной такого высказывания Оленченко назвал грядущие российско-белорусские учения, которые состоятся в сентябре. По словам эксперта, на уровне слухов в стране могут считать, что в ходе этих манёвров придёт российская техника и военные, а потом часть может остаться.

"Моя версия в том, что сделано это в преддверии этих учений для того, чтобы упредить какое-либо недопонимание в белорусском обществе и лишить аргументов тех, кто пытается эксплуатировать тему российско-белорусских отношений. Тем более что страны НАТО, которые граничат с Белоруссией, в частности Литва и Польша, эту тему раскручивают", — заметил собеседник Лайфа.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике российских военных, если это будет нужно для безопасности Союзного государства. При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соседнее государство не обращалось к Кремлю по поводу возможности размещения российских ВС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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