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Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

Кто-то из операторов мог не учесть, что система управления блока продолжит себя корректировать в пространстве, заметил он.

30 июля, 16:58
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/32041/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука", успешно пристыковавшегося к МКС, мог стать человеческий фактор. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, кто-то из операторов мог не учесть, что система управления блока продолжит себя корректировать в пространстве, и она определила этот момент спустя три часа, включив двигатели. При этом мгновенная компенсация этого случилась благодаря включённым двигателям на модуле "Звезда" и грузовом корабле "Прогресс", заметил он.

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Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане.

Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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