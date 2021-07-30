Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

Причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука", успешно пристыковавшегося к МКС, мог стать человеческий фактор. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, кто-то из операторов мог не учесть, что система управления блока продолжит себя корректировать в пространстве, и она определила этот момент спустя три часа, включив двигатели. При этом мгновенная компенсация этого случилась благодаря включённым двигателям на модуле "Звезда" и грузовом корабле "Прогресс", заметил он.