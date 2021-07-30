Инцидент с модулем "Наука" на Международной космической станции произошёл из-за проблем с программным обеспечением, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, в процессе многолетней подготовки космической лаборатории было трудно "успеть за техническим прогрессом".

Уж очень долго делали, много раз, по-видимому, софт меняли. Конечно, всё это проверяется, но сразу нужно сказать, что как бы тщательно ни проверялось, всё равно эти проверки идут на имитаторах. А имитаторы никогда в точности не имитируют реальное изделие Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Напомним, вечером 29 июля 2021 года на борту только что пристыкованного модуля "Наука" неожиданно самопроизвольно включились двигатели. Это привело к смещению всей МКС: она наклонилась на 45 градусов. Станцию вскоре удалось вернуть в нормальное положение с помощью двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Экипаж не пострадал, повреждений не обнаружено. По мнению Натана Эйсмонта, специалисты, которые участвовали в ликвидации последствий этого происшествия, заслуживают похвалы.

Будь моя воля, я бы предложил присвоить им почётные звания, правительственные награды, потому что, несмотря на эту ситуацию, они всё-таки справились, и мне кажется, дальше всё пойдёт не на таком рискованном уровне, как это выглядело сейчас Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Стоит упомянуть, что это далеко не первая проблема с этой космической лабораторией. Ещё несколько лет назад в её топливной системе обнаружили загрязнение - металлические опилки. Вскоре после запуска модуля (он произошёл 21 июля 2021 года) выяснилось, что в космосе у него повредились топливные баки. В итоге модуль успешно пристыковался к МКС 29 июля в 16:26 по московскому времени. Инцидент с двигателями случился в 19:45.

По мнению Натана Эйсмонта, эти ситуации не связаны друг с другом. Кроме того, он подчеркнул, что в истории космонавтики бывали и более серьёзные происшествия. Эксперт привёл в пример давний случай с падением одной из ракет "Союз".

Ещё на начальных этапах, когда её разрабатывали и испытывали, такое происшествие было, конечно, мало кто помнит: производственное помещение было, скажем так, не очень тёплое, зимой это всё делалось, и работник забыл в баке телогрейку просто. Ракета рухнула, и только тогда это увидели. То есть даже такие случаи бывают. Где споткнёшься, предсказать трудно Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Учёный также прокомментировал отложенный вскоре после инцидента с "Наукой" запуск корабля Starliner. Старт был намечен на 30 июля. И это должна была быть вторая попытка отправить к МКС корабль компании Boeing. Первая была в декабре 2019 года и оказалась неудачной: на борту Starliner некорректно сработала система отсчёта времени, и из-за этого кораблю так и удалось долететь до Международной космической станции. Он вернулся на Землю. Натан Эйсмонт считает, что нынешний перенос запуска может стать возможностью провести дополнительную проверку софта на Starliner.