"А однажды в баке ракеты телогрейку забыли": Учёный назвал возможные причины инцидента на МКС
Специалист Института космических исследований предположил, что двигатели модуля "Наука" могли самопроизвольно включиться из-за сбоя в программном обеспечении.
Фото © Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Инцидент с модулем "Наука" на Международной космической станции произошёл из-за проблем с программным обеспечением, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, в процессе многолетней подготовки космической лаборатории было трудно "успеть за техническим прогрессом".
Уж очень долго делали, много раз, по-видимому, софт меняли. Конечно, всё это проверяется, но сразу нужно сказать, что как бы тщательно ни проверялось, всё равно эти проверки идут на имитаторах. А имитаторы никогда в точности не имитируют реальное изделие
Напомним, вечером 29 июля 2021 года на борту только что пристыкованного модуля "Наука" неожиданно самопроизвольно включились двигатели. Это привело к смещению всей МКС: она наклонилась на 45 градусов. Станцию вскоре удалось вернуть в нормальное положение с помощью двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Экипаж не пострадал, повреждений не обнаружено. По мнению Натана Эйсмонта, специалисты, которые участвовали в ликвидации последствий этого происшествия, заслуживают похвалы.
Будь моя воля, я бы предложил присвоить им почётные звания, правительственные награды, потому что, несмотря на эту ситуацию, они всё-таки справились, и мне кажется, дальше всё пойдёт не на таком рискованном уровне, как это выглядело сейчас
Стоит упомянуть, что это далеко не первая проблема с этой космической лабораторией. Ещё несколько лет назад в её топливной системе обнаружили загрязнение - металлические опилки. Вскоре после запуска модуля (он произошёл 21 июля 2021 года) выяснилось, что в космосе у него повредились топливные баки. В итоге модуль успешно пристыковался к МКС 29 июля в 16:26 по московскому времени. Инцидент с двигателями случился в 19:45.
По мнению Натана Эйсмонта, эти ситуации не связаны друг с другом. Кроме того, он подчеркнул, что в истории космонавтики бывали и более серьёзные происшествия. Эксперт привёл в пример давний случай с падением одной из ракет "Союз".
Ещё на начальных этапах, когда её разрабатывали и испытывали, такое происшествие было, конечно, мало кто помнит: производственное помещение было, скажем так, не очень тёплое, зимой это всё делалось, и работник забыл в баке телогрейку просто. Ракета рухнула, и только тогда это увидели. То есть даже такие случаи бывают. Где споткнёшься, предсказать трудно
Учёный также прокомментировал отложенный вскоре после инцидента с "Наукой" запуск корабля Starliner. Старт был намечен на 30 июля. И это должна была быть вторая попытка отправить к МКС корабль компании Boeing. Первая была в декабре 2019 года и оказалась неудачной: на борту Starliner некорректно сработала система отсчёта времени, и из-за этого кораблю так и удалось долететь до Международной космической станции. Он вернулся на Землю. Натан Эйсмонт считает, что нынешний перенос запуска может стать возможностью провести дополнительную проверку софта на Starliner.
В таких критических случаях все смотрят пристально друг на друга, кто же первым признается, что у него не всё хорошо. И когда кто-то признаётся, то другие, бывает, вздыхают с облегчением, потому что у них тоже есть свои проблемы. Вот, может быть, со "Старлайнером" так и случилось
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